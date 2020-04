Auxílio é emergencial, evite gastos e abusos

Para usufruir do benefício é necessário ser trabalhador autônomo maior de 18 anos, prestador de serviço como MEI, Microempreendedor Individual, ser trabalhador de modo informal inscrito no CadÚnico até 20 de março, e não receber outros benefícios, como aposentadoria, seguro-desemprego, sendo exceção o programa Bolsa Família.

Em meio a essa situação, as atividades dos comércios estão suspensas e gerando grandes impactos na economia com o desemprego. Com isso, as pessoas estão ficando cada vez mais confusas e desestabilizadas, até mesmo com o que poderão fazer com R$ 600,00 o auxílio emergencial.

Fabrizio Gueratto, Financista do Canal 1Bilhão Educação Financeira, descreve cinco indicações do que não fazer com esse dinheiro, para não gerar possíveis dívidas futuras.

Não emprestar o dinheiro

Embora muitas pessoas estejam passando por situações desconfortáveis, não é recomendado dispor desse dinheiro para outras pessoas, é necessário ter cautela, a não ser que tenha uma vida financeira confortável, caso ao contrário, guarde para usufruir futuramente.

Gastos supérfluos

Há momento para tudo, e nos tempos atuais, gastos com itens supérfluos não são prioridades. É fundamental obter um “espelho financeiro”, é algo que todos deveriam fazer. Ele é necessário para verificar e saber como está a situação da vida financeira, tendo conhecimento no que entra de dinheiro, o que sai e quanto se tem de dívidas. Dessa forma, se torna possível organizar qualquer vida financeira.

Realização de sonhos

Todas as pessoas possuem sonhos e objetivos, e claramente, querem concretizá-los, mas, nessa situação atual, trocar de moto, carro ou celular não é o ideal para se fazer.

Retirar o dinheiro sem ter necessidade

Se você não tem uma necessidade extremamente urgente, não retire o dinheiro por ora, embora o dinheiro já esteja na sua conta, não é obrigatório retirar, tenha autocontrole e aguarde.

Endividar

Parcelar suas compras sendo que não há dinheiro de sobra se torna um gasto completamente desnecessário, e isso não é indicado. Este ato pode resultar em mais dívidas, e viver como endividado é uma situação que não se deve acostumar em vivenciar. Além do que, podem prejudicar ainda mais em momentos de crise como nos dias atuais.