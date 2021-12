Auxílio Brasil começa a ser pago aos caieirenses. Confira se sua família é elegível

Em Caieiras, segundo a prefeitura, 2.408 pessoas são contempladas com este auxílio e o benefício médio é de R$207,60. Neste mês serão repassados no total, o valor de R$499.905,00 direto para os munícipes.

Para saber se sua família é elegível, entre em contato com o posto de cadastramento do CadÚnico pelo whatsapp no link CLIQUE AQUI ou pelo telefone (11) 4445-9152.

Você também pode consultar, através do CRAS de referência da sua região:

CRAS Centro: Rua Padre Aquiles Silvestre, nº 76 – Telefone/whatsapp (11) 4605-5116

CRAS Norte: Av. Armando Sestini, S/N – Jd. dos Eucaliptos – Telefone/whatsapp (11) 4442-1550