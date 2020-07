Autoleitura evita cálculo de conta de água por média

Para facilitar o atendimento a vários serviços que precisam de apresentação de documentos e também permite que o cliente informe a leitura de contas, inclusive de estabelecimentos comerciais que ainda permanecem fechados neste período de quarentena no Estado de São Paulo, a Sabesp lançou um hotsite voltado a essas questões.

De acordo com a companhia de abastecimento, nessa página, o cliente poderá informar ele próprio a leitura de seu hidrômetro, evitando assim que o consumo seja calculado pela média.

Autoleitura

Para fazer essa autoleitura, basta acessar o site Sabesp www.sabesp.com.br ou Agência Virtual e clicar no ícone Sabesp Fácil em destaque no campo “Sua Conta”, digitar seu RGI/PDE (código de cliente) e acessar a opção de “Correção de leitura por Média”.

É obrigatório informar CPF, nome do solicitante, telefone de contato e e-mail, anexando fotos da conta emitida por média, da leitura e do documento do responsável, e confirmar mais dados referentes ao consumo. Feito isso, o cliente receberá retorno da correção da conta por e-mail e/ou telefone em até 2 dias úteis.

Outros serviços

Além do serviço de autoleitura, a Sabesp também disponibiliza no mesmo hotsite funcionalidades que permitem anexar documentos para envio, evitando que o cliente tenha que se deslocar até uma agência da Sabesp. É possível, por exemplo, solicitar a supressão da ligação de água ou a religação por imóvel vago, transferir a titularidade de débitos e pedir a inclusão na tarifa social, além de outras opções. São mudanças de flexibilização no atendimento à população pela Sabesp implementadas por causa da pandemia, mas que continuarão valendo após a quarentena.

Trabalho dos leituristas

A Sabesp ressalta que o trabalho dos técnicos que fazem a leitura dos hidrômetros permanece sem alteração nos casos em que o relógio está instalado com acesso pela rua. Já nas situações em que o registro está no interior do imóvel, o leiturista acessa se o cliente autorizar. Caso contrário, a conta será emitida pela média de consumo dos últimos 6 meses.

Importante ressaltar que, apesar dessa leitura pela média, o cliente jamais será prejudicado, já que na próxima leitura real todo o consumo será recalculado e eventual cobrança a mais será creditada a seu favor.

O hotsite surge para facilitar a autoleitura neste momento. Qualquer cliente, contudo, que não quiser esperar a próxima leitura também pode entrar em contato com a Central de Atendimento da Companhia e informar a leitura atual de consumo no medidor. O atendente vai ajustar o valor e emitir uma nova conta. Os telefones da Central de Atendimento Sabesp são 195 e 0800 011 9911 (Região Metropolitana de SP) e 0800 055 0195 (litoral e interior).