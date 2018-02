Aumente sua chance de conseguir uma vaga de emprego

Nesse sentido, a determinação e vontade de conquistar uma boa colocação no mercado de trabalho somadas a algumas estratégias básicas, podem ser fundamentais na hora de disputar uma vaga nesse disputado setor.

Algumas dicas são essenciais para estruturar sua busca e planejar sua possível conquista ou mesmo uma evolução profissional.

Etapas para conseguir uma vaga de emprego

Dos vários pontos, é importante cumprir algumas etapas e manter a calma.

A primeira coisa a se fazer é parar e refletir em suas habilidades profissionais, os cursos os quais fez, separar certificados e diplomas e analisar o que gosta de fazer.

O próximo passo é fazer um currículo. Para tanto, ainda que pareça simples, se não houver critérios na elaboração desse documento, o candidato poderá perder grandes oportunidades de conquistar a vaga que almeja.

A dica é não mentir para que surpresas desagradáveis não ocorram no decorrer do processo, em caso de uma seleção ou entrevista.

É fundamental colocar as informações certas sem enrolação, de forma objetiva. “O mais importante é ser objetivo e sucinto. A pessoa tem que pensar que através desse documento ela será chamada para uma entrevista”, afirma Flávia Mentone, coordenadora de recursos humanos do Centro de Apoio ao Trabalhado (CAT), da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo.

Para o diretor-geral da Trabalhando.com, Caio Infante, muitos candidatos podem perder grandes oportunidades por não ter currículo adequado ou por não saber se comportar na entrevista de emprego.

“Existem candidatos muito bons tecnicamente ou com experiências profissionais muito valiosas que perdem a chance de um bom emprego por não terem um currículo apropriado ou por não saberem como agir, falar e se posicionar em uma entrevista de emprego”

Outra questão fundamental é manter o currículo atualizado, especialmente aqueles que se disponibiliza em sites específicos, os on-line cadastrado em sites de vagas cujas oportunidades mostrem alguma relação com sua formação e experiência profissional.

Nesse perfil, a chance de conseguir uma vaga aumenta percentualmente, enquanto aquele emprego em que se atira para todo o lado aprece com poucas probabilidades de êxito além de gerar mais expectativa somada a um desgaste muito maior para um retorno muito baixo.

Aproveitando as oportunidades

Quando se está desempregado e as contas continuam vencendo e o desespero começa a bater à porta, nada melhor do que aproveitas as oportunidades, ainda que provisório. As vagas de trabalho temporário, que surgem em abundância em épocas sazonais como dia das mães, dia dos namorados, pais, crianças, natal e final de ano pode ser um bom começo, principalmente para quem ainda não sabe qual caminho deseja seguir. O momento também serve de auxílio para compreender a dinâmica da vida profissional, mesmo que alheia àquela que se pretende, mas uma oportunidade de aprendizado na prática, batalhando mesmo.

Busca pela vaga de emprego ideal

Seja como for, a necessidade em trabalhar existe, é mais que necessária e prioridade para que se consiga dar continuidade à vida social.

Se houver dúvidas em que tipo de vaga pretende atuar, algumas instituições específicas como agência de empregos, Programas de atendimento ao trabalhador, Centro de Integração Empresa- Escola, o Ciee, oferecem cursos de capacitação, que preparam os jovens para atender às expectativas do mercado de trabalho.

Se já sabe onde em qual área pretende atuar, buscar por esses cursos específicos podem ser de grande valia e mais, pode buscar por locais que possam vir a lhe abrir as portas no futuro.

É comum que quando estiver estudando, a vaga tão desejada não surgir no local onde se está trabalhando. No entanto, só a convivência e experiência em ambiente similar já conta pontos em entrevistas de estágio.

Bem por isso, a determinação e decisão em se estudar e cursar o que se tem habilidade e o que gosta já é um grande passo para o sucesso.

Nesse sentido, nada melhor que participar de cursos de interesse em escolas técnicas específicas e já receber indicações para empresas que disponibilizem vagas específicas, ou ainda mantenham convênio com as instituições educacionais.

Outra saída é o candidato pesquisar e selecionar empresas que tenham o trabalho que se pleiteia e entregar um currículo bem elaborado no setor responsável para tentar conquistar uma vaga em sua área.

Em todos os aspectos, a calma, determinação, curiosidade e vontade de progredir, colabora para tornar o caminho mais fácil de ser trilhado.