Aumentando as defesas com macadâmia

Também apresenta em sua composição, um grupo de substâncias químicas complexas e inter-relacionadas, denominadas fitoquímicos, origem vegetal, que são muito importantes no metabolismo.

Ela age contra os radicais livres por possuir um processo antioxidante diminuindo a ocorrência de doenças degenerativas. Uma alimentação que contenha macadâmia regularmente promove boa saúde, longevidade e combate as doenças no organismo humano.

Possui propriedades antialergênica, hidratrante, fotoprotetora e antioxidante celular. É indicada na prevenção do envelhecimento da pele, quando sensível e desidratada ou com irritações, e também é usada no tratamento da hipercolesterolemia.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da macadâmia para fins medicinais.