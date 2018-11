Audi Q8 reúne o melhor de dois mundos

O veículo combina o melhor de dois mundos, com a elegância de um cupê de quatro portas de luxo e a conveniente versatilidade de um SUV de grande porte. O interior também chama atenção com dimensões generosas e compartimento de bagagens variável, sistema operacional de última geração, suspensão tecnológica e sistemas de assistência inteligentes fazem do Q8 uma ótima companhia para negócios ou para prazer.

Com o sistema de tração integral permanente quattro e uma altura livre do solo de até 254 milímetros, o SUV-cupê pode seguir sem ressalvas quando o asfalto termina. Fabricado na planta de Bratislava (Eslováquia), o Q8 chega ao mercado brasileiro em 2019.

A nova “cara” da família Q

A primeira vista é possível notar que o Q8 está diferente e passa a ser um representante da linguagem de design progressiva que a Audi apresentou no novo A8. Contornos fortes e superfícies tensas e atléticas se convertem em uma sensação de poder, sofisticação e a dinâmica especial da tração integral nas quatro rodas. O SUV interpreta essas características de sua própria maneira, como uma fusão entre um elegante cupê de luxo de quatro portas com um SUV de grande porte, e ecoa um ícone da marca: o quattro original.

Com a imponente grade Singleframe com design octogonal, o Q8 é a nova “cara” da família Q. Seis aletas cromadas verticais fazem a grade do radiador parecer ereta e sólida. O spoiler e as grandes entradas de ar com contornos fortes também destacam a aparência agressiva.

Cliente pode escolher os faróis

Uma novidade prevista no Audi Q8 é a possibilidade dos clientes poderem escolher o estilo dos faróis, entre duas versões, ambas com tecnologia de LEDs. De longe, as luzes parecem bem planas. A parte superior integra as luzes de condução diurnas a o farol baixo, entre outras funções. O facho de luz alta é posicionado na parte de baixo, escurecido e deslocado para trás.

Pela primeira vez, as luzes de condução diurna trazem um design tridimensional, deixando o carro ainda mais atraente. Elas consistem em sete segmentos curtos e dois longos na extremidade dos faróis. Os últimos deslocam o foco visual para o exterior, destacando a largura do Q8. A lanterna tem design tridimensional similar com seus doze segmentos conectados pela faixa de luz que simula a profundidade.

Simplicidade é o novo premium

Por dentro, o Q8 também revela inovações. O display superior MMI sensível ao toque é o elemento central do interior do novo Audi. Com seu painel preto, a aparência quase se dissolve em uma grande e negra superfície quando desligado. Símbolos simples e de fácil compreensão destacam a precisão digital da Audi para o alto nível de integração entre arquitetura e operação – simplicidade substitui a complexidade. Todas as linhas fundamentais são originadas a partir do grande display, por exemplo, a faixa de ventilação contínua com detalhes cromados e uma elegante faixa de alumínio.

A gama de cores do Q8 tem tonalidades que destacam o design esportivo, incluindo as novidades laranja Dragon e azul Galaxy. Para o interior, os clientes do Q8 podem escolher diversas cores e configurações.

Audi é quattro e quattro é Audi

Audi é quattro e quattro é Audi – claro que isso se aplica, particularmente, ao Q8, o SUV de topo da marca. O diferencial central puramente mecânico transfere as forças do eixo dianteiro e traseiro em uma proporção 40:60 como padrão. Quando necessário, transfere a maior parte da força para o eixo com melhor tração.

A suspensão oferece uma contribuição crucial para a dirigibilidade esportiva. Com cinco braços, as suspensões na dianteira e na traseira são feitas de alumínio em sua maior parte. A relação de transmissão da direção progressiva torna-se cada vez mais direta à medida que o ângulo de esterçamento aumenta. Na versão de produção, o Q8 tem rodas de 21 polegadas. Rodas com tamanho até 285/40 R22 estão disponíveis entre as opções. Freios a disco com pinças de alumínio fixas são montados no eixo dianteiro.

A suspensão com amortecedores é de série. Já a suspensão pneumática adaptativa com amortecimento controlado é um recurso opcional, com ajustes conforto ou esportivo.

Outro opcional dinâmico do Q8 é o esterçamento de todas as rodas, que pode girar as rodas traseiras em até cinco graus.

Motor 3.0 TFSI

O sistema de tração do Q8 é forte e altamente eficiente ao mesmo tempo, graças à nova tecnologia híbrida leve (MHEV). Ela integra uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts. A bateria recarregável fica localizada embaixo do piso do porta-malas e armazena 10 Ah de capacidade elétrica.

O SUV pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o motor rápida e confortavelmente. Durante a desaceleração, o BAS pode recuperar até 12 kW de energia. O sistema start-stop começa a funcionar em 22 km/h.

No Brasil, o SUV será equipado com motor 3.0 TFSI. O propulsor desenvolve 340 cv de potência e torque de 500 Nm. A transmissão tiptronic de oito velocidades oferece trocas de marcha rápidas e suaves.

Controles e displays

Com tudo ao alcance do motorista, o conceito operacional do Q8 não requer quase nenhum botão. Ele foca em dois displays de alta resolução sensíveis ao toque. Isso permite que a marca demonstre como transferir sua qualidade indiscutível para o mundo digital.

O display superior com tela de 10,1 polegadas é usado para controlar os sistemas de entretenimento e navegação. O display mais baixo de 8,6 polegadas permite que o motorista gerencie aquecimento, ventilação e ar-condicionado, bem como funções de conforto e adição de textos. Seu pulso pode ficar apoiado confortavelmente na alavanca de câmbio durante a operação. O MMI sensível ao toque permite uma operação rápida e confiável. Um “click” de confirmação pode ser sentido e ouvido quando uma função é selecionada pelo toque. A estrutura do menu é lógica, intuitiva e plana como a de um smartphone, incluindo a configuração de favoritos e telas de início.

Além de tudo isso, o controle de voz usa uma linguagem coloquial para transformar o Q8 em um parceiro inteligente de diálogo. O sistema processa todos os questionamentos e comandos com a informação armazenada a bordo.

O MMI NavigationPlus também inclui o Audi Virtual Cockpit. Sua tela de alta resolução de 12,3 polegadas pode ser alternada entre duas visualizações – clássica e de navegação – com o volante multifuncional. O head-up display, outro recurso opcional, projeta informações importantes no para-brisa, incluindo orientação detalhada da faixa para navegação.

O Q8 pode ser equipado com MMI Navigation Plus, que usa o novo padrão LTE Advanced para transferência de dados. Quando se trata de operação, qualidade e conexão de som, o sistema do telefone no Q8 é de alto padrão, graças ao Audi Phone Box.