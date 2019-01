Audi Q5 Security: O primeiro SUV com blindagem de fábrica

A célula de segurança do SUV blindado incorpora toda a área de passageiros, inclusive o compartimento de bagagens, que também pode ser acessado do interior do veículo. Portas, tampa do porta-malas, teto e laterais, bem como a parede corta-fogo do compartimento do motor são reforçadas com peças feitas de aço de alta resistência. As janelas do automóvel consistem em vidros à prova de balas com multicamadas. A célula balística é construída de modo que os ocupantes tenham uma proteção excelente, independentemente de onde as balas sejam disparadas.

Para receber a blindagem, a Audi equipou o Q5 Security com o mesmo conjunto de freios do SQ5, que tem maior capacidade de frenagem. Além disso, o modelo possui o ESP calibrado, não tem teto solar, utiliza chapas de aço e não mantas em sua estrutura e o porta-malas tem acionamento elétrico e pistões reforçados.

Esportividade e potência

Com 4.663 milímetros de comprimento, 1.893 mm de largura e 1.659 mm de altura, o Q5 Security combina a esportividade dos sedãs da marca com versatilidade e um interior altamente flexível. Seja em termos de conectividade, eficiência ou sistemas de assistência ao motorista, o modelo mais uma vez estabelece os padrões do segmento.

O motor usado no Q5 Security é o 2.0 TFSI a gasolina, que desenvolve 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. A transmissão é S tronic de sete velocidades e o sistema de tração quattro com tecnologia ultra é de série. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos e a velocidade máxima é de 235 km/h.

Suspensão e tração

A suspensão a ar adaptativa com controle dos amortecedores do carro foi ajustada para o peso maior do veículo blindado – o peso em ordem de marcha (sem o motorista) é de 2.295 kg, ou seja, 500 kg a mais do que a versão original do Q5. As rodas de 19 polegadas são calçadas com pneus Run Flat, que permitem a rodagem sem ar por até 80 km a uma velocidade de até 80 km/h. O sistema de freios foi generosamente dimensionado: os discos dianteiros medem 350 mm de diâmetro.

Uma linha de ombro com curvas distintas e com recortes reforçados dão estrutura à lateral do veículo. Os arcos das rodas pronunciados fazem uma referência ao sistema de tração integral quattro. Assim como na dianteira, linhas horizontais na traseira transmitem uma imagem de largura e presença. A tampa traseira envolve as colunas C – uma característica típica dos modelos da família Q. Um difusor de ar integra as saídas de escapamento.

Equipamentos

O Q5 Security sai da linha de montagem com uma ampla lista de equipamentos. Dentre os destaques estão sistema Audi Drive Select, ar-condicionado automático, bancos dianteiros com ajuste lombar, Virtual Cockpit, controle de cruzeiro com limitador de velocidade, sensor de luz e chuva, volante multifuncional, sistema de monitoramento dos pneus, faróis com ajuste automático de altura, auto hold, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, Audi Smartphone Interface e sistema de navegação.

Vidros escurecidos na traseira para maior privacidade são de série no modelo, bem como o sistema de ar-condicionado automático de três zonas, sistema de som 3D Bang&Olufsen e acionamento elétrico do porta-malas – algo incomum em veículos blindados devido ao excesso de peso.

O interior oferece bastante espaço para cinco ocupantes e as linhas horizontais destacam a impressão de largura e conforto. Um novo conceito de linha de equipamentos oferece aos clientes uma vasta seleção de cores e materiais, assim como o volante multifuncional de três raios que é de série. Já o banco traseiro é tripartido e traz ajuste do ângulo de encosto. O compartimento de bagagem possui 550 litros e, com o banco traseiro totalmente rebatido, o volume aumenta para 1.550 litros.

Como opcional, o Q5 Security traz o sistema de alarme com intercomunicador e o pacote Audi Side Assist, que contempla ampla variedade de recursos de alta tecnologia, como o Assistente de Tráfego Reverso, o Exit Warning Assist (que alerta o motorista sobre risco de colisão ao abrir a porta), o Pre Sense traseiro (sistema que aciona itens de segurança na iminência de impacto traseiro) e a Câmera 360°.

Audi Virtual Cockpit e displays

O display do Q5 Security apresenta gráficos brilhantes em sua tela de alta resolução com 12,3 polegadas, pela qual o motorista pode escolher dois pontos de vista – uma versão clássica com grandes indicadores circulares ou uma versão progressiva na qual o mapa de navegação ou listas sejam predominantes.

O terminal MMI no console central atua como principal elemento de controle. Além dos sistemas de entretenimento e informação, o MMI plus com navegação tem tela de 8,3 polegadas e botão rotativo com touchpad integrado, que reconhece letras escritas à mão.

Modos de condução e disponibilidade

O Q5 Security permite ao motorista seis modos de condução, que podem ser selecionados por meio do sistema Audi Drive Select: off-road, comfort, efficiency, dynamics, auto e individual. O veículo é produzido na planta de San José Chiapa (México). O processo de fabricação do Q5 Security está em conformidade com os rigorosos padrões de qualidade da Audi e não oferece apenas a alta qualidade de acabamento padrão, mas, ao contrário dos veículos adaptados para blindagem, o modelo tem garantia total da Audi. O preço sugerido é de R$ 370.990,00.