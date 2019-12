Atraso no repasse paralisa obra no Jardim dos Eucaliptos

O administrador público foi procurado pelo jornal Regional News para responder as dúvidas dos cidadãos quanto ao serviço que foi interrompido. Valsantos Pimentel é uma das pessoas que busca explicações. “Gostaria de saber quando vai acabar a obra na Avenida Armando Sestine, no Jardim dos Eucaliptos? Além dos buracos na via, o canteiro foi tirado para fazer uma pista de ciclistas ou para caminhadas que nunca termina. Os carros estão quebrando, pois o asfalto foi danificado para fazer o meio fio e nunca foi terminado”, disse.

De acordo com o prefeito, existe uma programação, mas como disse nos casos da semana passada, empresas que ganharam licitação estão causando alguns problemas. “Essa obra está sendo feita com verba do Governo Federal e demanda liberação do recurso pela Caixa Econômica Federal. Muitas empresas dependem desse dinheiro para dar andamento e por isso estive na Caixa para pedir agilidade na liberação dessa verba para que a empresa consiga, no menor tempo possível, finalizar essa obra muito importante para o bairro. A prefeitura também tem todo interesse que essa obra seja finalizada o quanto antes”, declarou Gersinho Romero.