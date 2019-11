Atraso em recapeamento tem motivo e continua em execução

Alan Souza é um morador do bairro que cobra explicações do porquê da paralisação das obras. “As vias estão deformadas com a retirada do antigo asfalto, mas continuam sendo utilizadas. Já faz mais de um mês que o serviço parou e a atual condição da rua oferece perigo aos motociclistas, motoristas e pedestres”, relatou.

As obras de recapeamento que não foram finalizadas alcançam as Ruas Pardal, Manoel Valentim, Rua Hermínio de O. Penteado, Canário, entre outras.

Para esclarecer sobre o que ocorre com os serviços, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e esclareceu que o trabalho está dentro dos procedimentos normais e especificações técnicas. “Foi raspado o antigo asfalto e um novo será colocado. Na Rua Hermínio de Oliveira Penteado tem um problema que envolve a Etec e estamos solucionando.

Um acumulo de água em dia de chuva forte. Para evitar problemas, será colocada uma nova tubulação. Assim, que terminar esse serviço, vem o asfalto. Pedimos desculpa pelo transtorno, mas em breve tudo será concluído”, disse Gersinho.