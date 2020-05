Ator e apresentador global Joaquim Lopes comanda “live” que arrecada cestas básicas

Encabeçada pelo Grupo Solví, empresa comprometida em soluções de resíduos e saneamento, a campanha tem o objetivo de agradecer os seus colaboradores que trabalham na linha de frente para manter um dos serviços considerados essenciais, que é a limpeza das cidades.

Ao mesmo tempo, a ideia é apoiar as famílias carentes com mais necessidade de ajuda diante do avanço da doença, através de doações de cestas básicas e produtos de higiene pessoal.

Serviço #LIVEDOBEM

Instagram: @institutosolvi

Horário: a partir das 19h

#umgestodegratidão

A campanha #umgestodegratidão conta ainda com a participação da EMS Farmacêutica, que fez a doação de itens de higiene pessoal para distribuição. Além disso, a iniciativa também tem o apoio de entidades de classe e filantrópicas, como a Associação Irmãs Auxiliadoras Déias do Brasil, o Grupo Voto, o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (Selurb), Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza (ABLP) e Associação Brasileira de Empresas Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre).

O Instituto Solví usará seu perfil no Instagram para realizar a #LIVEDOBEM ao vivo com músicas, bate papo e curiosidades sobre os artistas convidados cujos cachês serão doados e revertidos em cestas básicas e itens de higiene pessoal. Quem quiser contribuir com a ação, é só entrar em contato via WhatsApp (11) 98509-0658.