Atom Pink Floyd no Tokio Marine Hall

A banda mineira faz tributo aos britânicos do Pink Floyd tocando clássicos da banda

No próximo sábado (10) o Tokio Marine Hall, em São Paulo, recebe apresentação única do grupo Atom Pink Floyd. Formado em 2012 em Minas Gerais o APF presta tributo aos britânicos do Pink Floyd, gigante do rock progressivo cuja discografia traz álbuns emblemáticos como “Meddle” (1971), “The Dark Side Of The Moon” (1973) e “The Wall” (1979).



Liderado pelo guitarrista/vocalista Helinho Guimarães o combo mineiro apresenta um espetáculo além da música. A ideia é propocionar ao público uma experiência sonora/visual o mais próximo possível de um show do grupo liderado por David Gilmour.



Desing de luz e projeções de alta tecnologia aliadas à técnica dos instrumenstistas são verdadeira imersão no universo pinkfloydiano. Para atingir esse nível Guimarães contatou o inglês Pete Cornish, que trabahou durante anos para o Pink Floyd criando equipamentos e instrumentos.



O show deste sábado é mais que especial pois o APF leva para a casa da zona sul da capital a tour “Wish You Were Here – 50 anos”, celebrando as cinco décadas de um dos discos mais icônicos do Pink Floyd.



Apesar de lançado há meio século “Wish You Were Here” envelheceu bem. A relevância de suas canções para nossos dias é tremenda pois temas como ausência, perda, deterioração mental e desconexão na era moderna estão mais em voga que nunca.



Helinho Guimarães e companhia são pura emoção ao interpretar “Welcome To The Machine”, “Have A Cigar”, “Shine On Your Crazy Diamond”, além é claro, da espetacular “Wish You Were Here”, dedicada a Syd Barret (1946-2006), que havia deixado o Pink Floyd alguns anos antes. Imperdivel



SERVIÇO

Atom Pink Floyd

Tour: Wish You Were Here – 50 anos

Dia 10 de maio – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 160,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/atom-pink-floyd/