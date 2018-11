Atletas profissionais se preparam para competição no Velódromo de Caieiras

Danilas Ferreira, de Marília, Adriana Lobo, de São Paulo, e Jéssica Aparecida, de Itapetininga, todas da Elite Feminina e pertencentes da Federação Paulista de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo, escolheram Caieiras para treinar e elogiaram a estrutura do Velódromo. “A pista tem as medidas oficiais e isso contribui muito para o treinamento. O Fernando ‘Quase Lenda’ tem cuidado do espaço e isso é importante para manter conservada. Por ser próximo da Capital paulista também ajuda no deslocamento”, disse Adriana.

Duas delas estão alojadas no Velódromo e agradecem a Secretaria de Esporte pelo apoio. “Cada uma representa sua equipe, mas não podemos deixar de agradecer a prefeitura de Caieiras e o pessoal do Esporte pelo apoio e alojamento”, disse Jéssica, que em 2015 venceu o Campeonato Brasileiro de Estrada, em Araraquara.