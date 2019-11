Atletas de Caieiras se destacam no jiu-jitsu e judô

Nos dias 9 e 10 de novembro, alunos da equipe Grilo jiu-jitsu mandaram bem no Argentina Open, disputado na cidade de Bueno Aires. Essa foi a decima edição do evento que contou com a participação de atletas caieirenses na realização do primeiro torneio em 2009.

Desta vez, quem representou a cidade foram os atletas mirins da academia do professor Matheus di Napoli, mais conhecido como Grilo, junto com o faixa preta da equipe Rafael Marques, que se sagrou campeão da competição. Também se destacaram Jennyfer Soares, Yasmin Nayara e Guilherme Marques, todos conquistando a medalha de ouro.

Gui Marques, como é conhecido, arrasou fazendo cinco lutas sensacionais. Ênfase também para as garotas que disputaram contra os meninos por não haver adversárias nas suas categorias.

“Agradecemos nossos apoiadores, patrocinadores e a prefeitura de Caieiras que nos ajudaram na realização desse sonho de levar nossos atletas para fora do país”, disse professor Grilo, da equipe Demiam Maia jiu-jitsu Caieiras.

Judô

No judô, as atletas caieirenses, Solange Batista de Lima dos Santos e Ednaura de Oliveira Prates, serão homenageadas pela Federação Paulista da modalidade em razão de se destacarem em competições durante o ano de 2019 pela classe veterano.

Solange ficou em primeiro lugar na Copa Rio, na categoria F5. Ednaura também se classificou na primeira colocação, mas na categoria F6.

Como elas ficaram entre as três melhores, participarão da cerimônia de reconhecimento aos judocas, em 7 de dezembro. Essas são mais duas atletas de Caieiras que são reconhecidas pelo esforço e dedicação, não só nesta competição, mas em campeonatos que participaram anteriormente.