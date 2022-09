Atleta de Caieiras busca patrocínio para competir Mundial de Powerlifting na Eslováquia

Praticante de powerlifting, ele foi convocado pela Confederação Brasileira de Powerlifting para o Campeonato Mundial da modalidade que será realizado de 17 a 23 de outubro de 2022 em Trnava, na Eslováquia.

Há seis anos praticando a atividade, na categoria supino, ele é campeão Brasileiro e Pan-americano. O mais recente título, conquistado na Praia Grande, Litoral Sul de SP, foi o que garantiu sua convocação para o Mundial. “Estou muito feliz em poder representar a cidade e o País nessa competição na Europa. Gosto do que faço e me esforço muito para manter no esporte”, disse Rodrigo, que realiza os treinamentos na Academia Titan, em Caieiras.

Para que consiga participar do Mundial, o atleta corre contra o tempo em busca de patrocinadores para ajudar com as despesas que são bancadas por ele. “Estou em busca de parceiros, pois arco com toda despesa do meu bolso. A prefeitura de Caieiras me ajudou com o deslocamento para o litoral na última competição, mas preciso de patrocinadores e realizar o sonho de competir fora do Brasil”, pontuou.

Interessados em ajudar esse campeão, podem entrar em contato pelo telefone 11 95630-4302 ou visitar sua página no Instagram que é @85.rodrigo.

