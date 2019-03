Atleta caieirense fica com o bronze em torneio de jiu-jitsu

A atleta faixa amarela/preta, lutou pela categoria leve até 47 kg e venceu sua primeira luta por pontos, mas acabou sendo derrotada na segunda disputa, também por pontos, ficando com a medalha de bronze na competição organizada pela FPJJ.

Após ter sido campeã em março do Festival de Verão CBJJE no Ibirapuera, a atleta agora volta aos treinamentos visando a disputa do Campeonato Brasileiro no mês de abril.