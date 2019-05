Atleta Caieirense fica com a prata no Sul-Americano de Jiu-Jitsu

A atleta caieirense de jiu-jitsu, Yasmin Nayara Gomes, voltou a se destacar. Representando a Equipe Galindo de Laranjeiras, ela conquistou a medalha de prata no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo, organizado pela CBJJE, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no domingo, 19.