Atleta caieirense fatura cinturão de jiu-jitsu

Na luta final do evento, enfrentou a atleta Brendha Milene Santos, do Guarujá-SP, e venceu sua oponente por finalização, sagrando-se campeã do torneio e conquistando seu primeiro cinturão da curta, mas promissora carreira no esporte.

Yasmin Nayara é aluna do professor Jeferson Carlos Galindo, da Equipe Galindo Jiu-jitsu do Portal das Laranjeiras.

Na mesma competição mais três atletas da equipe conquistaram o cinturão: Yasmin de Paula, Thainá Silva e Grazielle Pollo Galindo.