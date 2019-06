Atleta caieirense de jiu-jitsu vence em Suzano

O atleta treinado pelo mestre Jeferson Carlos Galindo fez duas lutas, vencendo a primeira por pontos pelo placar 14 a 0, e a segunda luta por finalização, conquistando a medalha de Ouro. Com a vitória, ele garantiu vaga para a disputa do Desafio Kids valendo o Cinturão da Competição. Em luta muito disputada, Edinho Júnior conquistou mais uma vitória por pontos e trouxe o Cinturão para Caieiras.

O jovem atleta que tem como principais conquistas além do Cinturão, Campeão Paulista FPJJ 2018 e Campeão Pan-Americano CBJJE 2018, volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro CBJJE no domingo, 16, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.