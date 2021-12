Atividade física em dias quentes requer mais atenção

De acordo com Liora Bels, especialista em bem-estar do Freeletics, com a chegada do verão, os praticantes de exercícios físicos devem ficar mais atentos a alguns riscos inerentes à estação, como queimaduras solares, picadas de insetos, desidratação e, no pior do casos, até mesmo insolação. “Mas até sintomas menos graves, como náuseas, tontura ou cãibras, podem aparecer e afetar a performance”, completa.

Para evitar qualquer tipo de risco, a especialista aponta seis dicas para quem quer praticar exercícios em dias de calor e ficar livre de preocupações. Confira:

1. Treinos na sombra

A maioria das pessoas faz isso de forma automática. “Treinos sob altas temperaturas e em dias ensolarados devem sempre ser feitos na sombra. No entanto, é recomendável se planejar antes para evitar a necessidade de procurar um lugar alternativo durante a atividade ou que a pessoa tenha que treinar no sol escaldante”.

2. Treinos matutinos e noturnos

No verão a recomendação é realizar o treino para a parte da manhã ou à noite. “Nessas horas, as temperaturas são mais agradáveis e a exposição à radiação solar é menor. De manhã cedo, o ar é mais fresco e torna o começo do dia igualmente refrescante”, destaca a especialista.

3. Quantidade adequada de ingestão de água

Altas temperaturas são acompanhadas de uma maior perda de líquidos por meio da transpiração. É por isso que a especialista aconselha a tomar um litro adicional do normal de água. “Uma ingestão adequada de água é necessária para garantir que os minerais perdidos na transpiração sejam repostos, pois são necessários para o funcionamento correto dos músculos. Já que não é agradável treinar com o estômago cheio de água, a recomendação é tomar dois copos aproximadamente 30 minutos antes do treino”, explica.

4. Filtro solar

No verão, a pele é extremamente exposta à radiação ultravioleta durante o dia, também na sombra. “Ainda que a aplicação correta de filtro solar no verão seja uma recomendação geral, é preciso dar destaque especial à ela”, alerta a especialista.