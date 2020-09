Atividades esportivas começam a ser retomadas em Caieiras

Na área do esporte, a pista de atletismo do Centro Esportivo Municipal, muito utilizada para caminhada, foi reaberta. O futebol amador também foi liberado, mas com regras que devem ser seguidas.

De acordo com o prefeito Gersinho Romero, no caso da pista de atletismo, ela está liberada, mas existem protocolos que devem ser respeitados.

O mesmo ocorre com o futebol amador. “Continuamos atentos a pandemia, mas acertamos nas ações e hoje podemos tomar essas decisões. Por meio da Secretaria de Esportes estamos colocando um protocolo a disposição dos clubes para que façam seu pedido. Caso aprovado, os clubes podem reabrir. Tudo pode e deve ser esclarecido junto à pasta”, finalizou Gersinho.

Veja a entrevista no site www.rnews.com.br.