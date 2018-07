Atividades alertam sobre a importância do leite materno

Para envolver as equipes de saúde do município, as mães, gestantes e demais interessados no assunto, a enfermeira responsável pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) do HU, Leslie Zonho, desenvolveu uma programação especial, atrelada às atividades alusivas à data preparadas pela Unidade de Gestão de Promoção da Saúde de Jundiaí. “Teremos exposição de fotos, gincana, palestra aberta ao público, campanha de arrecadação de frascos de vidro para armazenar leite doado, encontro de mães, entrega de bodies para bebês que doam leite e os que são beneficiados com o leite doado e muitas outras atividades. Procuramos envolver os profissionais da saúde e a população em torno da causa”, declara a enfermeira.

Confira a programação completa no site: www.hufmj.com.br