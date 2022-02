Atendimento de IPTU e REFIS agora é feito no Poupatempo de Franco da Rocha

A alteração acontece devido à enchente que atingiu o prédio do Paço Municipal impossibilitando a utilização das salas.

Para ser atendido, basta acessar o portal do Poupatempo, clicar no botão “meu acesso” com login e senha e, em seguida, procurar a aba de “serviços municipais”, selecionar a cidade de Franco da Rocha e optar por um dos serviços, como 2ª via de IPTU, Fazenda/Dívida Ativa, entre outros.