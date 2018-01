Atenção pais e alunos. Ano letivo em escolas estaduais terá início em 1º de fevereiro

Também já foi decidido o dia para o fim do primeiro semestre que está agendado para 27 de junho. Por sua vez, as aulas regulares do segundo semestre têm começo programado para 1º de agosto.

Para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos, previstos na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, as escolas devem encerrar a programação pedagógica, no mínimo, em 20 dezembro.