ASSPM se manifesta sobre o Estação Laranjeiras

Apesar de não ter se manifestado na ocasião, ainda que o jornal tenha solicitado, a Associação encaminhou na quarta-feira, 5, uma nota de esclarecimento, cuja a responsabilidade única é de competência da associação. O jornal apenas deu o direito de manifestação por liberalidade. Confira a nota na íntegra:

Em atenção aos adquirentes do Empreendimento “Condomínio Estação Laranjeiras”, em virtude de notícias veiculadas no dia 10/05/2019, via Edição de nº 1.457, a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo vem esclarecer que:

Esta Associação foi fundada em 20/10/1933 e busca com esse empreendimento a construção de moradias para os seus associados e demais interessados, e apesar das dificuldades enfrentadas, caminha para a idealização do projeto.

Está readequando o cronograma de obras para a conclusão do empreendimento “Condomínio Estação Laranjeiras”, ressaltando que as obras estão em andamento.

A Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo esclarece que não está indiferente em relação aos problemas ocorridos e aos descontentamentos de alguns de seus clientes, pelo contrário, encontra-se trabalhando e empreendendo todos os seus esforços para finalizar o empreendimento em questão.

A Associação esclarece que com relação as Torres A e B do empreendimento “Condomínio Estação Laranjeiras” estão finalizadas e já entregues aos que quitaram suas unidades e aos que obtiveram financiamento junto às instituições bancárias Bradesco, Itaú e através de consórcios imobiliários.

Enfatizamos que foram cumpridos todos os procedimentos e exigências legais e formais junto aos órgãos municipais, Corpo de Bombeiros e a matrícula das unidades das Torres A e B estão devidamente individualizadas perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franco da Rocha, a disposição de todos os adquirentes que pretendem financiar o saldo remanescente.

Desde já nos desculpamos pelos contratempos e contamos com a compreensão e tolerância de todos os envolvidos, os quais confiaram e confiam no sucesso do empreendimento, possibilitando que o objetivo inicial seja atingido com a efetiva entrega dos apartamentos.