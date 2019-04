Assalto em rádio é transmitido ao vivo durante programa de entrevistas

De acordo com a polícia, pelo menos cinco ladrões participaram da ação, que ocorreu no estúdio da rádio, no Jardim Paulista, Zona Oeste de São Paulo.

Entre as vítimas, estava o cantor Pinha Presidente, ex-integrante do grupo de pagode Exaltasamba. Além dele, estavam no estúdio: os apresentadores Jocimar Martins, mestre-sala da Mocidade Alegre, e Ronaldo Brás; Grazzi Brasil, intérprete da Vai-Vai, e Tassiane Martins, Miss São Paulo Plus Size.