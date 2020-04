Assalto a carro-forte termina com bandido morto e feridos em Francisco Morato

As primeiras informações dão conta de que cinco assaltantes fortemente armados iriam roubar o veículo estacionado em frente a um supermercado, mas foram surpreendidos com a reação dos seguranças. Na troca de tiros, três criminosos foram atingidos.

O tiroteio foi filmado por moradores vizinhos do mercado. Segundo os cidadãos, a troca de tiros durou cerca de cinco minutos.

Parte dos assaltantes ainda conseguiu fugir. O segurança atingido foi levado para o hospital.

O lugar foi isolado pelas autoridades, e equipes da Polícia Militar procuram pelos demais assaltantes.

Quem passava pela rua e estava no mercado no momento do tiroteio, relataram momentos de tensão e medo. As marcas de bala em portões de imóveis ao lado do mercado retratam a apreensão dos cidadãos.

Muitas filmagens foram feitas e publicadas nas redes sociais.