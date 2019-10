Assalto a carro-forte deixa mortos e feridos na região de Campinas

A ação dos bandidos assustou passageiros e funcionários que trabalham no local. Um dos veículos usados pelos assaltantes tinha inscrições da Aeronáutica. Na fuga, os criminosos interditaram a Rodovia Santos Dumont (SP-075) nos dois sentidos com três caminhões incendiados. O bloqueio durou uma hora e meia; por volta das 12h, as pistas foram liberadas

A transportadora de valores Brinks, vítima do assalto, disse estar levantando o que foi levado do carro-forte. Não há informações sobre o estado de saúde dos funcionários: um foi baleado na orelha e o outro na perna.

Na fuga, doze criminosos suspeitos de participar da ação fizeram dois reféns em uma casa no bairro Vida Nova, em Campinas, próxima ao aeroporto. Dois bandidos foram mortos na perseguição. Durante a negociação, mais um suspeito foi morto por um atirador da PM.

Os reféns eram um bebê que saiu da casa ileso e uma mulher que foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros com um ferimento na nádega.

Até o momento, uma metralhadora ponto 50, arma de guerra capaz de atingir aviões, foi apreendida. A PM também conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado numa lixeira.