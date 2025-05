As vizinhas de Copacabana

Foto: Priscila Prade

Ambientado no bairro carioca montagem fala de convivência, afeto e empatia

Protagonizada por Lilia Cabral e Giulia Bertoli a peça “A Lista” terá curta temporada no Teatro FAAP, em São Paulo, entre 27 de junho e 3 de agosto. Com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Paiva a montagem é ambientada no icônico bairro carioca de Copacabana e nos apresenta duas vizinhas, as quais forçadas pela convivência, desenvolvem uma relação inesperada de afeto e empatia.



Mãe e filha na vida real, Cabral e Bertoli conquistam o público com atuações marcadas pela emoção e humor. Desde a estreia na capital paulista em 2022 o espetáculo passou por quatorze cidades, realizando mais de 166 apresentações, além de várias indicações ao Prêmio Bibi Ferreira.



Gustavo Pinheiro escreveu o texto no início da pandemia em 2020 objetivando apoiar os profissionais da área cultural, a mais afetada naquele momento. Suas apresentações online tiveram mais de 170 mil visualizações, até estrear de forma presencial na capital paulista.



Segundo Pinheiro, ambientar o espetáculo em Copacabana é falar do Brasil, metafóricamente, com o melhor e o pior conjuntamente.



“A peça é uma crônica do Brasil e acho que não há lugar melhor para falar do país que Copacabana, essa grande metáfora do Brasil, com seu melhor e pior, passado e presente coabitando o tempo todo. Tenho uma grande intimidade com Copacabana, morei ali por 10 anos, minha mãe ainda mora, frequento o bairro e sou fascinado por sua beleza e caos, pela multiplicidade de tipos de pessoas”, explica Gustavo Pinheiro.



De acordo com Giulia Bertoli, “encontro” é a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando pensa no espetáculo, já que encontrou amigos que queriam trabalhar juntos, além de contracenar com a mãe.



“Nesses novos tempos, A Lista virou uma linda surpresa. Uma peça emocionante, surpreendente e singela, que resgata aquilo que nós seres humanos temos de mais especial: a comunicação e a empatia”, afirma Giulia.

“A Lista” terá sessões na FAAP, região central de São Paulo, às sextas, sábados e domingos. Confira.

SERVIÇO

Espetáculo A LISTA

De 27 de junho a 03 de agosto de 2025

Sexta e Sábado às 20h e domingo, às 17h

Duração: 75 minutos.

Gênero: Comédia dramática.

Classificação etária: 12 anos.

Ingressos R$ 150,00 e R$ 75,00

Ingressos à venda no site

https://www.faap.br/teatro/

Telefones: (11) 3662-7233 – (11) 3662-7234

Bilheteria física de quarta a sábado das 14h às 20h e domingo das 14h às 17h. Durante os dias de espetáculo, até o início da apresentação

Teatro FAAP

Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo – SP