As Quatro décadas do Rádio Táxi

Encontrar mulheres foi uma constante ao longo dessa trajetória, entre elas a “Ana”, “Eva”, a “Bailarina” e até a “Garota Dourada”. O novo sucesso da banda também reverência uma mulher. É a “Sarah”. Outra música que fala “Dentro do Coração”, e naquele “Vai e Vem”, discute as “Coisas de Casal”. Com esta nova canção o Rádio Táxi faz um “Convite ao Prazer”, realmente “Sem Explicação” ou “Nenhuma Censura”. Certeza que vão atingir uma “Nova Geração”. Afinal o grupo é formado por “Intocáveis” e vão “Longe”.

O lead deste texto, para quem não entendeu, é um mosaico literário com várias canções do Rádio Táxi, uma das bandas paulistanas mais legais surgidas na década de 80. Se partimos da premissa discográfica os caras completam 40 anos de carreira agora em 2022. Embora o hit “Garota Dourada”, tema do longa-metragem “Menino do Rio”, já rolasse nas rádios desde o ano anterior, consideramos o marco zero do grupo com a chegada do primeiro álbum em 1982. Integrada por ex-membros do Tutti Frutti, banda que acompanhava Rita Lee, o Rádio Táxi trazia na formação original Willie De Oliveira (vocal), o genial guitarrista Wander Taffo (1954-2008), Gel Fernandes (bateria) e Lee Marcucci (baixo).

Dessa formação só permanecem Gel Fernandes e Lee Marcucci sendo completada por Miltinho Romero (guitarra), Flávio Fernandes (teclados) e Betto Luck (vocal). “Sarah” rola nas rádios e plataformas digitais desde 25 de janeiro. Que venham muitos sucessos por aí.