As propriedades da semente de linhaça

De origem asiática, esta semente pertence à família Linácea. É fonte de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, minerais, vitaminas e fibras, além de um composto chamado lignana. Justamente por ter estas propriedades, é considerado um alimento funcional. Dessa forma torna-se um nutrimento saudável e indicado para incluir na refeição. Somem-se a isso, o fato de a linhaça ajudar a controlar os níveis de colesterol, reduzindo o LDL, responsável por estragos nas artérias, além da prevenção de doenças, aumento da defesa orgânica, redução do ritmo de envelhecimento e controle das condições físicas e mentais.

Devido a sua ação anti-inflamatória, a semente regenera a mucosa digestiva danificada, por isso auxilia a regular o intestino. Os ácidos graxos garante o bom funcionamento do organismo e sua ingestão serve para diminuir os níveis de triglicerídeos, sendo uma aliada no combate a alergias e no processo inflamatório. Também é favorável para pessoas que desenvolvem níveis de estresse alto, excesso de peso e pressão arterial elevada.

Em todos os casos, recomenda-se a orientação de um especialista antes de fazer uso da semente.