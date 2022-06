As pessoas que ainda não tomaram a vacina precisam ser estudadas

Imagine-se em um avião em plena queda e te oferecem gratuitamente um paraquedas novinho, com a possibilidade de você pegar outro como reforço e mesmo assim você recusa e diz que prefere ficar no avião até a eminente destruição… vai entender né? Parece loucura, mas é o que está acontecendo com muita gente quando o assunto é vacinação.