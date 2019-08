As palavras tem poder

Em meio às declarações do chefe de Estado, uma ou outra promove uma briga acirrada e cada vez mais evidente a cada dia nos bastidores dos poderes constituídos e instituições.

Pode até soar estranho e a intenção não é defender esse ou aquele, mas as falas sem filtro do presidente têm incomodado, especialmente quem não está acostumado com declarações como essas, que confrontam falácias e com os bons modos. São versões que contrabatem e tocam em pessoas antes intocáveis, cheias de soberbas e poder imexível mas que, de alguma forma, desmistificam sua linha de conduta para escancarar uma história muito bem articulada que desfecham de maneira forte e descontrolada.

Como em tudo, existem os dois lados da história.

Enquanto apenas uma está em evidência, quem se julga adversário vem com as mãos cheias de pedras. Entretanto, quando aparece a versão do outro lado, os ataques cessam e quem ataca desaparece como fumaça e ninguém mais fala no assunto, ou a moderação é potencialmente menorizada.

O exemplo das mensagens envolvendo o ministro Sergio Moro que parece ter sido abafada muito rapidamente, é o que aconteceu depois que vieram à tona informações sobre os autores que tinham intenção de vender os detalhes ao PT. Mero cunho político.

Mais uma vez, acabaram derrotados os que destruíram o País querendo fazer barulho para tentar desmotivar, aborrecer, prejudicar e passar rasteira em quem quer mudar esse cenário falido deixado por imundos.

É fato que ouvir a verdade nem sempre agrada, como também é fato que muitas as vezes é melhor calar e guardar a verdade. Mas isso espanta apenas a quem deve e que, na hora em que a vida traz a conta, vai ter de segurar um rojão a ponto de explodir o que ninguém vai segurar.

Certo é que muitas pessoas, principalmente adversários, se aproveitam da situação e até grupos criminosos para se lançarem atrás de carapuças. Por essas e outras que o Brasil continua sendo um país de aproveitadores e covardes que ajudam puxar para baixo ao invés de remar em favor do que é certo, em busca de colocar tudo nos trilhos.

A mesma cambada que tanto prejudicou a Nação fica à espreita de uma oportunidade para atacar, quando deveria ajudar e justificar o a classe que tanto defendem, pelo menos na teoria.