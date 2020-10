As memórias musicais de Suricato

Segundo ele, é legal perceber o quanto a memória das pessoas não é dividida em subgêneros. “Tudo que nos emociona faz parte do mesmo compartimento. Foi uma surpresa até pra mim com origem no blues e rock, me pegar no flagra emocionado por uma canção do Raça Negra (Cigana). Todas emolduraram nosso cotidiano e tenho boas lembranças, ainda mais nesse momento onde nossa mente foi revirada do avesso”, diz.

Falando nisso “Suricateando” é como se fosse um afago em quem está quarentenado. “Foi intencional. Tecnicamente queria que as pessoas sentissem que estava cantando dentro casa delas. Não é fácil chegar nesse som. É uma forma de estarmos próximos. Sinto falta de tudo. A intenção foi realmente dar um presente pras famílias, principalmente os mais velhos. É o momento mais difícil da nossa geração e minha profissão será a última a voltar. Então sigo fazendo projetos e engordando”, conclui.

Outras canções que integram o álbum são “Deslizes” (Fagner), “Volta Pra Mim” (Roupa Nova) e “Faltando um Pedaço”, do Djavan que virou um blues emocional.