As incríveis mulheres de Fassbinder

Foto: Divulgação

Montagem teatral traz de volta o clássico do autor alemão

A partir de hoje, 13 de julho, o Teatro Cacilda Becker, localizado no bairro da Lapa, recebe em curta temporada o espetáculo “Petra”. Protagonizada por Bete Coelho a peça traz uma nova roupagem para “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant”, clássico do diretor/autor/dramaturgo alemão Rainer Werner Fassbinder (1945-1982).

Apesar de falecido precocemente aos 37 anos, Fassbinder deixou uma marca considerável na arte com grandes obras adaptadas para o teatro e cinema.

“As Lágrimas Amargas de Petra von Kant” chegou aos cinemas em 1972 e é até hoje uma obra marcante do icônico autor germânico.

“Petra” leva para o palco da zona oeste paulistana “seis mulheres de personalidades fortes que compartilham da incessante busca pelo amor e da desesperada necessidade de aceitar e ser aceita pela outra, mesmo que para isto seja preciso sacrificar o amor próprio”.

O elenco, além de Bete Coelho, traz Luiza Curvo, Lindsay Castro Lima, Clarissa Kiste, Renata Melo, Miranda Diamant Frias e Laís Lacôrte.

Direção assinada por Gabriel Fernandes e Bete Coelho tem os cenários de Daniela Thomas e Felipe Tassara.

Mais que intrincadas relações de poder entre mulheres, “Petra” vai além, reafirmando três forças universais: o feminino, o amor e a arte teatral.

“Petra” fica em cartaz no Teatro Cacilda Becker até 7 de agosto com sessões de quarta a domingo.

Confira abaixo.

SERVIÇO

Petra

Temporada: 13 de julho a 7 de agosto

Teatro Cacilda Becker

R. Tito, 295, Lapa, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3864-4513

Lotação do Teatro: 198 lugares – Sessões de quarta a sábado: 21 horas e aos domingos: 19 horas

Valor dos ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia entrada) e entrada gratuita (às quartas)

Os ingressos já podem ser adquiridos no site https://www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro

Bilheteria abre uma hora antes de cada espetáculo

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Acesso para pessoas com mobilidade reduzida