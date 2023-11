As incríveis aventuras da Patrulha Canina

Foto: Divulgação

O espetáculo “Corrida de Resgate” fica em cartaz no Teatro Villa Lobos até dezembro

Estreia nesta sexta-feira, 10, no Teatro Villa Lobos, o espetáculo “Patrulha Canina, O Musical! Corrida de Resgate” encorajando “a plateia a se envolver, através de chamadas e respostas com o público e dançar o ‘Pup Pup Boogie’ (Dancinha dos Filhotes)”.

Sucesso entre as crianças o musical estreou em 2016 e, ao longo desses quase dez anos, foi visto por mais de 4,3 milhões de pessoas, com montagens em 40 países e produção no estilo Broadway, famosa rua de espetáculos de Nova York.

Produzido pela Touché Entretenimento em parceria com a FOCO Cultural e direção de Renata Borges a montagem traz “enredo único e com músicas animadas, a Patrulha Canina, sob o comando do Ryder, compartilha lições importantes para todas as idades sobre cidadania, habilidades sociais e solução de problemas, à medida que realiza vários salvamentos durante a corrida, até a linha de chegada”.

No palco Marshall, Chase, Skye, Rubble, Rocky, Zuma e Everest, são convocados por Ryder para trabalho em equipe e usando suas super habilidades provam “que nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno”. O cenário altamente tecnológico transporta o público para os locais vistos na série de TV como a Baía da Aventura, a Torre de Vigilância, Ilha da Foca, Fazenda da Yumi e Montanha do Jake.

A missão dos filhotes é encontrar a Prefeita Goodway que desapareceu bem no dia da Grande Corrida da Baía da Aventura. Os pequenos já sacaram que o ardiloso Prefeito Humdinger está por trás disso.

“Patrulha Canina, o Musica! Corrida de Resgate” fica em cartaz no Teatro Villa Lobos até 10 de dezembro.

SERVIÇO

Patrulha Canina, O Musical! Corrida de Resgate

Teatro Villa Lobos

Shopping Villa Lobos- Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – 4o andar – Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo

Temporada: De 10 de novembro a 10 de dezembro – Sexta, às 18h30. Sábado e domingo, às 11h e 15h

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos

Valores:

Plateia Premium R$ 240,00 inteira

Plateia R$ 190,00 inteira

Balcão R$ 150,00 inteira

Ingressos populares limitados R$50,00 inteira qualquer setor

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/87286/d/219702?gclid=CjwKCAiA3aeqBhBzEiwAxFiOBiE-oFkQrCuh9n4ixeOCO0lXWinigYJJluCKd2ciarYj1jvfUi_egBoCGfsQAvD_BwE