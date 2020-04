Artistas de Petrópolis fazem mega festival virtual

Desta maneira tudo está parado: comércio, cinemas, casas de espetáculo, etc. Uma das boas alternativas para deixar a quarentena mais aceitável são as lives e vídeos postados por vários artistas. Os medalhões, como Marília Mendonça, teve milhares de visualizações com sua apresentação no Youtube e Instagram.

E objetivando tornar este período de resguardo menos traumático um grupo de artistas de Petrópolis, no Rio de Janeiro organiza para este final de semana o Festival Estar Bem.

Iniciativa da jornalista e escritora Silvana Espírito Santo e da professora de Yoga Renata Lima, ambas moradoras de Petrópolis, o Festival reunirá mais de trinta artistas de diversas áreas da arte e cultura como música, teatro, gastronomia, leituras dramáticas, entre outras.

O evento acontece no sábado (18) e domingo (19) com lives e vídeos pré gravados do qual participarão artistas renomados como Valentina Herszage, Dora Freind, André Ramiro, Ariane Souza, Vandré Silveira, Caco Ciocler, Marina Palha, Suzy Lopes, André Arteche, entre outros. Além de vídeos do compositor, arranjador e guitarrista Allfredo Lima, do violonista e baixista Rômulo Lima e do cantor e compositor Thiago Alves.

Um dos destaques é a atriz Glaucy Fragoso interpretando a Palhaça Chica numa performance de tirar o fôlego da criançada com apresentação no domingo a partir do meio-dia.

Já a Cia Articulação, que atua com teatro de animação com bonecos articulados, apresenta trecho de “Morte e Vida Severina”, poema de João Cabral de Melo Neto. A livraria Biblioteca Amarela chega com dicas para leitura em casa com a criançada.

Lembrando que o Festival Estar Bem será transmitido pelo Facebook e Instagram. Portanto tá ai uma boa dica pra você ficar em casa neste final de semana grudado nas redes sociais e curtindo ótimas perfomances destes grandes artistas de Petropólis.

Não saia de casa, hein? Só assim pra vencermos o Coronavírus e logo mais voltar ao normal

Abaixo a programação completa do Festival Estar Bem.

Programação Festival Estar Bem

@festivalestarbem

Dias 18 e 19 de abril de 2020 | sábado e domingo

Das 12h às 18h

Local: Instagram e Facebook

Conteúdo pré-gravado e lives (fixo para consulta)

Dia 18 de abril de 2020 | sábado

Horário: 12 horas – Vídeos pré-gravados

Idoso? Movimente-se!!!!

Profissional: Naila Pinheiro | @academia_nadar_petropolis

Academia Nadar

Yoga com Criança

Profissional: Renata Lima Yoga | @renatalimayoga

Instrutora de yoga e meditação, mãe e thetaheler

Brincar de maquiagem

Profissional: Pat Wass | @ pat.wass

Maquiadora de beleza e artística

Horário: 13 horas – Vídeos pré-gravados

Leitura dramatizada – Esse mundo é uma bola

Profissional: Paulo Marcos de Carvalho e Sarah de Lemos

Teatro de Garagem | @teatrodegaragem

Aprenda Origami – Envelope cata-vento + estrelinha

Profissional: Carol Garzon | @carolgarzon

Cozinheira de formação, artesã de coração

Rotina é saúde mental

Profissional: Julia Ramalho | @juliadopassoramalho

Psicóloga especialista em saúde mental e psicanálise

Horário: 14 horas – Vídeos pré-gravados

Despertar da Saúde e Bem estar

Profissional: Chefe Patrícia Ghelen (Cheff vegetariana e ayurveda)

Pousada Villa Noguê | @vilanogue

Biscoito de coco com as crianças

Profissional: Roberta Xavier

Terapia dos pães | @terapia_dos_paes

Fotos e vídeos de pássaros

Profissional: Pousada Paraiso | @pousada_paraiso

Horário: 15 horas – Vídeos pré-gravados

Animais em quarentena

Profissional: In-Coelum Perdigão | @incoelum

Consultora de animais e criadora

Adestramento, bem estar e harmonia

Profissional: Marcio Conceição | @mpaulista2

Beleza com Máscara de argila

Profissional: Vanessa Akozlowski | @Vanessa.akozlowski

Fisiocipre | @fisiocipre

Horário: 16 horas – Vídeos pré-gravados

Ativando sua força!!

Profissional: Roberta Nascimento | @diastasenapratica

Educação Física

Massagem rápida na cadeira

Profissional: Tais Marciano | @taismarciano

Massoterapeuta

Melhora da Imunidade & limpeza de crenças e ressentimentos

Profissional: Flávia Peixoto | @flaviaconexao

Thetaheler

LIVES APRESENTAÇÃO MÚSICA

Horário: 17 horas – PILAR

Horário: 17h30 – GABI DOTI

Dia 19 de abril de 2020 | domingo

Horário: 12 horas – Vídeos pré-gravados

Fisioterapia preventiva no home office

Profissional: Jane Hamid Saikali e Equipe

Ponto de Equilíbrio | @ponto_de_equilibrio_fisio

Explosão de vida, em “Morte e Vida Severina”

Profissional: Michel Sousa e Juliana Werneck

Cia. Articulação – Teatro de Animação | @ciaarticulacao

Palhaça Chica, em “A engolidora de espadas”

Profissional: Glaucy Fragoso | @glaucyfragoso

Atriz e Palhaça

Crianças: Rotina & Combinados

Profissional: Simone Castro | @simonecastrooficial

Psicóloga Kid Coach

Horário: 13 horas – Vídeos pré-gravados e LIVE

Bem estar e beleza canina!

Profissional: Tatiana Aguiar

Invasão dos Pets | @invasaodospets

2. LIVE

Título: Isolamento – atitudes para driblá-lo

Profissional: Sabrine Schmitt | @bineschmitt

Psicóloga

Literatura Infantil em casa

Profissional: Anna Luiza Guimarães

Biblioteca Amarela | @biblioteca_amarela

Aprenda Origami – Caixa estrelinha + envelope convite Profissional: Carol Garzon | @carolgarzon

Cozinheira de formação, artesã de coração

Horário: 14 horas – Vídeos pré-gravados

Alimentação, crianças e quarentena: como lidar?

Profissional: Mariana Claudino | @nutrimariclaudino

Nutricionista comportamental infantil

Crumble: a sobremesa da quarentena

Profissional: Chefe Manoela Rabin

Cocotte Maison | @maison.cocotte

Risotos para o dia à dia

Profissional: Chef Bruno Canatto

Restaurante Ariá | @ ariacozinha

Horário: 15 horas – LIVE

Yoga para Iniciantes

Profissional: Renata Lima Yoga | @renatalimayoga

Instrutora de yoga e meditação, mãe e thetaheler

Horário: 16 horas – LIVE

“Urano em Touro e o momento atual”

Profissional: Sarah de Lemos e Paulo Marcos de Carvalho

Dueto Astrologia | @duetoastrologia

LIVES APRESENTAÇÃO MÚSICA

Horário: 17 horas – TUCA MEI

Horário: 17h30 – DELIA FISCHER