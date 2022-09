Artista deixa presidenciáveis mais jovens em postagem

Com a chamada: “O que você quer ser quando crescer? – PRESIDENTE DO BRASIL!!, ele revelou como seria Bolsonaro, Lula, Ciro, Simone Tebet, Felipe D’Avila e Soraya Thronicke ainda jovens.

Nos mais de 900 comentários não faltaram elogios para a publicação em razão do talento do artista.

Ao jornal Regional News, Hidreley disse que a intenção, nesse projeto, foi por conta das eleições e para deixar mais leve o momento que está tão tenso.

“Queria que vissem os presidenciáveis com outro olhar. Existe tanta maldade, coisa ruim acontecendo, podres sendo descobertos e as pessoas ficam com uma imagem ruim. Então, queria passar uma imagem fofa de cada um”, disse Hidreley, que mora em Botucatu e é sucesso nas redes sociais.

