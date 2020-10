Artesp fiscalizou 73 veículos em Franco da Rocha

O objetivo das operações foi detectar irregularidades em ônibus e vans não autorizados, verificar o uso de máscaras, cinto de segurança, além do cumprimento dos horários de saídas e chegadas dos ônibus de transporte rodoviário de passageiros.

Com a melhoria do cenário da pandemia no Estado de São Paulo, as empresas estão sendo orientadas a disponibilizar mais veículos para atender os usuários por causa da retomada das atividades. “O fluxo de veículos nas rodovias paulistas têm aumentado de maneira significativa. Queremos garantir a segurança dos passageiros e contribuir para que possam viajar com tranquilidade”, disse Reonaldo Raitz Leandro, Superintendente de Fiscalização da Diretoria de Procedimentos e Logística da Artesp.