Arroz selvagem apenas no nome

Por conter grande quantidade de fibras em sua composição, este grão auxilia no melhor desempenho das funções do trânsito do intestino, agiliza o processo digestivo, reduz as taxas de colesterol e evita o acúmulo de gordura localizada, contribuindo no processo de emagrecimento e controlando os índices de açúcares no sangue.

É considerado uma fonte rica de proteínas e seu consumo auxilia no ganho de massa muscular e participa de modo ativo na síntese de novas células sanguíneas. Este cereal apresenta ainda substâncias com atividades antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce provocado por radicais livres.

Em todos os casos pede-se para seguir as recomendações de um especialista antes de fazer uso do arroz selvagem para fins medicinais.