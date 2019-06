Arraial de São Paulo reúne 80 atrações na cidade

As atrações ocorrem durante todos os fins de semana do mês com shows, arraiais e apresentações de manifestações culturais em homenagem às diversas regiões do país, como forró e repente, Nordeste, música caipira e sertanejo, Sudeste e Centro-oeste, carimbó e bumba meu boi, Norte, e vanerão, Sul.

Apresentações de Renato Teixeira, Fafá de Belém, Trio Forrózin de Mariana Aydar, Chico César e Maria Alcina são destaques da programação. Centros culturais e teatros promovem festas juninas com shows e bibliotecas recebem apresentações musicais e contações de histórias temáticas.

Em 29 de junho, ocorre o Grande Arraial, na Praça da Sé, com show de Fafá de Belém, homenagem a Dominguinhos com Mestrinho, Chico César, Anastácia e Maria Alcina e cortejo com Mariana Aydar, Enok Virgulino e Dió de Araújo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.prefeitura.sp.gov.br.