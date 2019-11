Armored Dawn: pra ouvir até o Ragnarok

Formado em 2014 o grupo liderado pelo vocalista Eduardo Parras já lançou três discos: “Power Of Warriors” (2016), “Barbarians In Black” (2018) e o já mencionado “Viking Zombie”. O fato do grupo explorar a temática nórdica, falando de guerreiros, lendas e batalhas medievais se deve muito ao fato de terem em suas fileiras um autêntico herdeiro viking, o guitarrista finlândes Timo Kaarkoski.

O finlandês mal fala nosso idioma, mas com uma simpatia de dar inveja a Odin. Completam a banda Tiago de Moura (guitarra), Rafael Agostino (teclados), Rodrigo Oliveira (bateria) e o novo baixista Heros Trench, guitarrista do Korzus. Aliás, Trench já chegou com dupla função. Além de assumir as quatro cordas também produziu “Viking Zombie” ao lado do batera Rodrigo. O resultado é um álbum acima da média, riffs de prima, solos encorpados, uníssono do começo ao fim. As letras exploram a saga de Bálder e Sigrid, casal de guerreiros de origem desconhecida, mas que são levados à inúmeras batalhas e vitórias.

Segundo Eduardo Parras o título do álbum demonstra a força Viking e a imortalidade dos zumbis. Parras acrescenta ainda que a “solução caseira” com Trench e Oliveira mostra o quanto os produtores brasileiros está no mesmo nível da gringaida e fluiu tranquilamente com todos participando e dando opiniões. Já estão disponíveis dois clipes de “Viking Zombie” os quais podem ser conferidos no Youtube: “Ragnarok” e “Animal Uncaged”. Outros destaques são “Fire and Flames”, “Drowing” e “Blood On Blood”. Em fevereiro de 2020 o Armored Dawn excursionará pelas principais capitais do país.