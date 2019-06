Quando nos dedicamos ao estudo da vida em sociedade, principalmente sobre as leis e o sistema de sua aplicação, chegamos, depois algum tempo, à conclusão de serem o reflexo da vontade do povo de um determinado país, em um determinado momento de sua história. Aristóteles já dizia alguma coisa parecida, e não faz nem 2.500 anos… Imaginamos portanto, ares de liberdade soprando em determinado país de Santa Cruz, inovando em relação a temas controversos, como armas de fogo, modificação de estruturas governamentais constantemente atacadas por um germe interno que lhe corrói as entranhas desfazendo-lhe até os ossos, que de hora para outra se tornam estranhamente o último esteio de esperança de um povo que vinha sendo conduzido por um Moisés à terra prometida, que talvez alcançasse a terra prometida, deixando-o sucumbir a seus portões, ao contrário do profeta.