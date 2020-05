Área da saúde de Caieiras recebe investimentos. São construções e reformas

De acordo com municipalidade, estão em andamento a construção de novas Unidades Básicas de Saúde no Jardim Esperança e na Vila dos Pinheiros e o CIAS, Centro Integrado de Atendimento à Saúde, no Centro, também passa por uma reforma.

No CIAS, localizado na Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, grande unidade que recebe munícipes do Centro e do entorno, o atual estágio de obras contempla nova pintura interna, além da troca dos pisos e pastilhas internas, que já foram instaladas em 40% do local, promovendo um melhor atendimento aos cidadãos que o procurarem.

Vila dos Pinheiros

Localizada na Rua Luiz Rizzo Pesenti, a nova Unidade Básica de Saúde reforçará o atendimento médico na Vila dos Pinheiros e região, facilitando o acesso mais rápido e sem grandes deslocamentos a uma saúde pública gratuita e de qualidade.

De acordo com a Secretaria de Obras, os serviços que estão sendo realizados atualmente no local são: execução de muros de contenção e dos baldrames (vigas horizontais de sustentação) que já foram impermeabilizados, e formam a fundação da Unidade Básica.

Jardim Esperança

A nova Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Engenheiro Gino Dártora, no Jardim Esperança, está com as obras em estágio avançado. Esta unidade reforçará o atendimento médico à população local, evitando o deslocamento até outras unidades e também desafogando o atendimento na UBS do Jardim Nova Era.

Os serviços que estão sendo executados no momento, de acordo com a Secretaria de Obras, são de alvenaria de fechamento, que consistem nas estruturas de parede e vedação do local e seus ambientes, além de toda a infraestrutura de água e esgoto. A previsão para a finalização desta obra é para o final de junho de 2020.

O vice-prefeito, Adriano Sopó, esteve tanto na construção da UBS do Jardim Esperança quanto na Vila dos Pinheiros para acompanhar o andamento das obras e reforçou a importância dessas benfeitorias à população desses bairros, que terão o acesso facilitado ao serviço de saúde.