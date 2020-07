Área da Saúde de Caieiras recebe investimento

A construção do novo pronto-socorro de Caieiras será executada por meio de uma espécie de “força-tarefa”, união que irá envolver várias secretarias municipais como a Procuradoria-Geral do Município, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Gestão Pública.

A obra, que já dá seus primeiros passos, será construída por meio de uma equipe terceirizada enquanto os materiais de construção serão adquiridos diretamente pela prefeitura como uma parceria. Dessa forma, o novo pronto-socorro de Caieiras sairá do papel e ganhará forma, num local centralizado, atendendo com mais qualidade e eficiência quem busca ajuda médica.

A área fica na Avenida Olindo Dartora, no Jardim Santo Antonio. O prédio será dividido em setores, como Pronto-Atendimento, Urgência, Observação, Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Apoio Administrativo, Apoio Técnico e Logístico, entre outros.

Unidades básicas e Cias

Duas novas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, estão sendo construídas em Caieiras. Detalhes da execução das obras foram passados pela prefeitura.

A unidade localizada na Rua Luiz Rizzo Pesenti, na Vila dos Pinheiros, reforçará o atendimento médico no bairro e adjacências, facilitando o acesso mais rápido e sem grandes deslocamentos a uma saúde pública gratuita e de qualidade.

A nova Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Engenheiro Gino Dártora, no Jardim Esperança, está com as obras em estágio avançado. Esta unidade reforçará o atendimento médico à população local, evitando o deslocamento até outras unidades e também desafogando o atendimento na UBS do Jardim Nova Era. Ambas têm previsão de entrega para esse ano.

O Cias, Centro Integrado de Atendimento à Saúde, muito acessado pela população também passa por reforma. O serviço contempla nova pintura interna, além da troca dos pisos e pastilhas internas e outras melhorias.

Pandemia

Desde março, quando a pandemia do novo Coronavírus atingiu o país inteiro, o município de Caieiras colocou em prática diversas ações para conter a disseminação da COVID-19 no município e seus efeitos são demonstrados por meio de dados.

Ao analisar a taxa de letalidade da doença, por exemplo, é possível notar que a cidade tem uma das taxas de letalidade mais baixas entre toda a região: são 741 casos confirmados, dos quais 52 foram a óbito, o que resulta numa taxa de letalidade de 7%. Vale ressaltar que dos 741 pacientes diagnosticados com a doença, 394, mais da metade, já estão curados. Os números são da terça-feira, 7 de julho.

Além dos leitos do Pronto-Atendimento Municipal e dos locados junto a um hospital privado, Caieiras passou a contar com mais 32 vagas no Centro Médico, totalmente preparados para prestar o suporte necessário a quem precisar se internar para tratamento por mais dos cerca de 40 profissionais de saúde que lá lutam diariamente com o único objetivo de salvar vidas. A boa notícia é que, até o momento, a equipe do Centro Médico obteve 100% de sucesso, com a cura de todos os que lá foram internados.

Em iniciativa inédita, em conjunto com os demais municípios da região e o Governo do Estado, foram contratados mais 28 leitos de UTI de hospital particular de Franco da Rocha.

Recentemente, o prefeito instituiu a telemedicina no município, com foco no acompanhamento dos munícipes que foram notificados e diagnosticados com a COVID-19, em que os médicos avaliam a evolução do paciente e possíveis problemas causados durante o tratamento e processo de cura.

A cidade também ampliou a testagem na população. “Com todas essas ações, temos na região o menor número de pessoas internadas com a doença em Caieiras”, disse o prefeito Gersinho Romero.

“Estamos nos empenhando no setor da saúde de Caieiras em vários aspectos. Continuamos melhorando em todo os sentidos, não apenas no combate ao Covid”, acrescentou.

Confira mais detalhes da entrevista no site www.rnews.com.br.