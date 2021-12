Aproveite o 13º salário e pague suas dívidas

A lei do superendividamento já se encontra em vigor no Brasil desde o mês de julho, e isso é uma boa notícia, pois conforme lembra a advogada, “a legislação garante mais segurança financeira e permite a quem está endividado as melhores condições para arcar com as dívidas no âmbito físico ou jurídico.

Dra. Lorrana lembra que a norma aumenta a proteção de consumidores com muitas dívidas e também protege contra os assédios por parte das instituições financeiras. “Há muitos brasileiros que estão enfrentando problemas econômicos atualmente, sendo que há aqueles que não conseguem pagar as dívidas, e por isso a lei veio em boa hora para ajudar a resolver isso”. Diante deste cenário, a lei funciona da seguinte maneira: “É possível oferecer melhores formas para o quitamento dos débitos. Além disso, ao fornecer crédito ou vendas a prazo, os fornecedores deverão apresentar claramente ao cliente uma série de informações que dizem respeito às transações, incluindo o custo e a descrição dos produtos, e as taxas previstas no contrato, dentre outros itens”, acrescenta.

A especialista lembra que os órgãos públicos podem ser alvos de acordo se solicitados. Com isso, serão promovidas audiências de conciliação entre os próprios credores para facilitar o pagamento das prestações. Ela lembra que para resolver o conflito, a pessoa pode procurar a justiça e informar as suas dívidas e qual é o seu orçamento. “Depois disso, os credores e os clientes serão chamados para uma audiência onde será apresentada uma forma para quitar essas pendências”.

Ainda assim, a advogada recomenda: “Não gaste o dinheiro recebido no final do ano única e exclusivamente com diversão. É claro que o momento de lazer é importante para a família, mas a sensação de bem-estar será ainda maior se você conseguir quitar suas dívidas e não ter mais dores de cabeça com as dívidas batendo à sua porta o tempo todo”, completa.