Aproveite a Black Friday com critérios

Segundo pesquisa da Conversion, 72% dos consumidores pretendem comprar pela internet. Já um levantamento feito pela Superdigital, fintech voltada para a inclusão digital, revela que oito em cada 10 brasileiros das classes C e D pretendem aproveitar as promoções.

O aparelho celular continua sendo uma das maiores intenções de compra, mas, comparada ao ano passado, a preferência pelo eletrônico caiu 8%.

Roupas e acessórios também recuaram, com queda de 12,5%. Já gastos com viagens saltaram para 250%, com o avanço da vacinação e a reabertura da economia pelo mundo.

Sobre valores a serem gastos na data, as faixas menores, de até R$ 1.000, tiverem recuo. Comparado a 2020, subiu para 13,2% a intenção de acima de R$ 1.000.

Já nas preferências de pagamento, o dinheiro deve ser usado em apenas 8% das compras. O cartão de crédito segue a principal opção dos consumidores: 14% pretendem comprar na Black Friday à vista no crédito, enquanto 56% devem parcelar.

Cuidados para evitar dor de cabeça

– Como em qualquer promoção o consumidor deve estar atento às ofertas apelativas divulgadas pelos fornecedores e, estes, devem divulgar suas promoções sempre respeitando o Código de Defesa do Consumidor.

– Não adianta ficar de olho apenas nos preços, você precisa se certificar que a loja é confiável.

– É importante o consumidor ficar atento nos detalhes do produto, principalmente, brinquedos, eletrodomésticos e produtos têxteis.

– Não compre por impulso. Faça uma lista do que realmente lhe faz falta e estipule um orçamento. Entrar numa loja ou num site durante a Black Friday é um apelo ao consumo. Não deixe que as marcas consigam entrar na sua cabeça.

– Atenção aos produtos descontinuados. Nesta altura do ano, as marcas preparam já as vendas de Natal e aproveitam a Black Friday para libertarem produtos com menos sucesso ou prestes a serem descontinuados. Tenha atenção redobrada a tudo o que compra, sobretudo artigos de tecnologia ou eletrodomésticos.