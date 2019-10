Aproveitamento 100% do coco

O coco possui muitas propriedades cosméticas, nutritivas e medicinais. Esta fruta de clima tropical, além de possuir aromas e sabores deliciosos e sutis, é rica em vitaminas e sais minerais e combatem os transtornos gastrointestinais e é um auxiliar na eliminação de parasitos. A água de coco regenera a flora intestinal e é considerada uma bebida isotônica, um reidratante natural. O leite de coco é diurético e perfeito para combater a retenção de líquidos. Tem um alto conteúdo em fibras que ajuda com os problemas de prisão de ventre.

Já a polpa desta fruta exótica é rica em magnésio, cálcio e fósforo e fortalece as unhas, o cabelo e os dentes. Aliás, ajuda a prevenir as manchas cutâneas. Possui ainda propriedades sedantes que ajudam a equilibrar o sistema nervoso e a controlar a ansiedade.

No mercado de cosméticos, o coco tem propriedades amaciadoras, e por esta qualidade é o ingrediente principal de protetores solares, xampus, sabonetes, cremes, amaciadores e bálsamos labiais.

Em todos os casos deve-se seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do coco para fins medicinais.