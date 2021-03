Aprovados em concurso público não serão chamados em 2021

De acordo com a representante da pasta, a Lei Federal 173 estabelece que é proibido a contratação de novos servidores públicos. Ela vigora durante o período de pandemia e consta que até dezembro de 2021 não poderá ter contratação.

A resposta dada ao questionamento de uma internauta, joga um balde de água fria nos aprovados que esperavam ser contratados entre 2020 e este ano. “Aprovados em concurso não serão chamados enquanto durar a pandemia”, declarou Kellyn Midori.

No ano passado, as pessoas aprovadas no concurso para Guarda Civil Municipal também enfrentaram a mesma situação. A cada questionamento, a resposta dada pela gestão anterior era a mesma baseada na norma que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências”.

Segunda consta no Art. 8º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

II – criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III – alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V – realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV.

Para quem foi aprovado, a boa notícia é que os prazos de validade dos concursos públicos já homologados também foram suspensos até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Essa informação consta no artigo 10 da mesma lei.

Retorno adiado

As aulas presenciais que deveriam retornar na segunda-feira, 1º, na rede municipal de ensino de Caieiras foram adiadas. O anúncio foi feito pela prefeitura nas redes sociais.

De acordo com a Secretaria de Educação, a decisão foi tomada após encontro dia 24/02/2021 entre os prefeitos do Consórcio CIMBAJU que é composto pelas cidades de Cajamar, Franco da Rocha, Mairiporã, Caieiras e Francisco Morato.

Tal medida visa garantir a saúde, segurança sanitária e contenção do agravamento da pandemia da COVID-19 em nossa região, devido ao crescente no número de internações que vem acontecendo no Estado de São Paulo.

Segundo a prefeitura de Caieiras, para atender as necessidades educacionais dos bebês, crianças, jovens e adultos da rede, as aulas remotas continuam. “As famílias serão chamadas pelas Unidades Educacionais para esclarecimentos e orientações”, informou.