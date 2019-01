Apresentação do Musical “O Uirapuru Mirim”

Muita emoção e carinho arrebatou os participantes do projeto, também elenco do espetáculo que se emocionaram com a plateia calorosa de amigos e familiares que ali estavam para prestigiá-los e incentivá-los.

O encantamento marcou a noite destas crianças que demonstravam muita felicidade pela conquista e sucesso da apresentação, símbolo de vitória para eles.

Os lindos figurinos e cenário, feitos com muita arte sustentável completaram o momento mágico como propõe a Lenda do Pássaro Uirapuru. Muitas homenagens e aplausos encerraram esta noite coroada de êxito e alegria.

O projeto que iniciou em maio deste ano, atendeu um grupo de 28 crianças entre 7 e 16 anos, onde tiveram aula de serigrafia, estampando a própria mochila, pintura em tecido, colorindo a camiseta uniforme do projeto, de desenho e ilustração, jogos teatrais e de improvisação, palestras sobre meio-ambiente gerando aprendizagens extensivas às famílias, pois já estimulam a reciclagem em casa, com seus pais e irmãos, trazendo os materiais separados no dia do Uirapuru Mirim e entregando com orgulho!

A UVS Essencis Caieiras agradece a parceria com A.I.A. Déias do Brasil, que proporcionou essa oportunidade para as crianças atendidas pelo projeto e também o apoio dado pela Prefeitura, Secretaria da Cultura e de Esportes, população e Centro de Artes e Esportes Unificados – Pastor José Silva, no bairro Jardim dos Eucaliptos em Caieiras.