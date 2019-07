Aprenda a restaurar conversas apagadas do WhatsApp

Seja no trabalho ou em casa estamos de olho nele o todo instante e na correria do dia-a-dia acabamos por cometer erros como apagar mensagens sem querer.

Depois de usá-lo por algum tempo, o app começa a ocupar bastante espaço devido às conversas que estão presentes nele e armazenadas de alguma forma no smartphone e apagá-las é uma alternativa para tê-lo funcionamento sem travar.

É nessa hora que tentando arquivar uma conversa ou exportá-la, pode acontecer de apagá-la sem querer. E no meio delas estão. Nesse artigo vamos mostrar como trazer de volta mensagens e outros itens apagados por acidente no aplicativo.

Primeiros passos

Primeiro vamos lembrar que é possível recuperar mensagens apagas do WhatsApp nas três principais plataformas: Android, iPhone e Windows Fone. Contudo, para que os métodos exibidos abaixo funcionem, é necessário que a opção de backups esteja habilitada no aplicativo.

Este requisito pode ser verificado dentro das configurações do aplicativo na parte de “Conversas > Backup de conversas”. Dentro dele, existem algumas opções possíveis para que o backup seja realizado. Assim, ele pode ser feito diariamente, semanalmente ou mensalmente.

Recuperando as mensagens

Para se recuperar as mensagens do WhatsApp existem diferentes métodos, que variam de acordo com a forma que ela foi apagada.

Vamos citar algumas situações e você confere abaixo quais são estes métodos de acordo com a sua questão:

Mensagens arquivadas

Quando você arquiva uma conversa do WhatsApp, na verdade, o aplicativo não apaga elas de seu celular, deixando-as apenas escondidas. Para obtê-las de volta, o processo é bem simples. Confira:

Android

1. Na tela de contatos, deslize ela até o final. Então, clique em “Conversas arquivadas;

2. Selecione o contato desejado, toque e segure sobre o contato desejado e, clique no ícone conforme mostra a imagem abaixo.

iOS

1. Na tela de contatos, deslize-os para baixo para aparecer a opção “Conversas arquivadas” e entre nela;

2. Já no contato desejado, deslize-o para a esquerda e selecione a opção “Desarquivar”.

Restaurar backup

No Android

São duas principais opções de restauração: restaurar um backup no Google Drive ou fazer isso localmente. Nesse sentido, a opção é alterar a restauração pelo Google Drive. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

1. Entre em Configurações > Aplicativos > WhatsApp > Armazenamento > Limpar dados;

2. Na janela seguinte de confirmação, clique em Ok. Não se preocupe, afinal, há um backup a ser restaurado;

3. Quando você abrir o WhatsApp, precisará entrar com seu número de novo. É importante que esse número seja o mesmo do backup feito. Entre com o número e espere o WhatsApp verificar.

4. Depois, o WhatsApp começará a buscar backups automaticamente. Se o processo demorar muito, vale fechar o aplicativo e abrir novamente para tentar de novo;

5. Aparecerá uma tela de Backup encontrado. Agora é só clicar em Restaurar.

6. Pronto! O conteúdo foi restaurado com sucesso.

Vale lembrar que para recuperar uma mensagem apagada, é importante entender que não se deve apertar em fazer backup antes de restaurar, caso contrário o WhatsApp irá restaurar o backup que você acabou de criar. Esse, como foi feito agora, não terá as mensagens apagadas e não recuperará nada.

Ainda é preciso destacar que a conta do Google seja a mesma que você fez o backup inicial. Além disso, o número também precisa ser o mesmo. Não é possível transferir conversas de uma conta para outra.

No iPhone

Só é possível restaurar o backup a partir do iCloud, já que o WhatsApp não trabalha com backup local passível de modificações no iOS. Mas antes de você ver o passo a passo, é bom ver primeiro se há um backup automático ativo no seu iCloud.

Para fazer isso, clique em Ajustes do WhatsApp > Conversas > Backup de Conversas. Nesta seção, você pode confirmar se há um backup sendo feito das suas conversas. Se não tiver ativo, não será possível restaurá-lo, mas você ainda pode ativar o backup para ocorrências futuras.

De qualquer forma, também é importante conferir quando o último backup for feito, para se certificar de que ele terá as mensagens que você quer recuperar. Depois disso, os passos são muito simples:

1. Basta desinstalar o WhatsApp e depois instalar de novo;

2. Na restauração, após você colocar o seu número, o WhatsApp irá detectar que há um backup salvo no iCloud;

3. Depois disso, é só seguir as instruções na tela para restaurar seu histórico de conversas;

No Windows Phone

Nesse caso, o processo é bem semelhante ao do iOS. A diferença é que a plataforma não oferece backup na nuvem, então você será obrigado a confiar no backup local que foi feito pelo seu WhatsApp.

Confira as orientações:

1. Entre em Mais (botão de reticências) > configurações > conversas e chamadas;

2. Toque no menu backup, onde será exibido o horário em que o último backup foi feito. É importante que você não toque em backup novamente, caso contrário um novo backup será criado e você perderá as mensagens excluídas acidentalmente;

3. Depois de conferir o horário, e se bater com o que você quer restaurar, basta desinstalar e reinstalar o WhatsApp para restaurar o histórico;

4. Quando você instalar o WhatsApp novamente, basta tocar em recuperar na mensagem que aparecerá informando que um backup foi encontrado;

Recuperando conversas apagadas com os backups

Existem casos em que a mensagem não foi simplesmente apagada. Em episódios assim, existe outra forma bem simples de se recuperar o conteúdo apagado no App.

Para isto, é necessário apenas desinstalar o WhatsApp do celular da forma tradicional, independentemente de estar no Android ou iOS e, então, reinstalar o aplicativo.

Ao fazer este procedimento, na hora de sua configuração, o WhatsApp perguntará se você deseja restaurar o backup que está no dispositivo. Clique em “Sim” e o resto do processo é automático, ou seja, ao fim dele as suas mensagens estarão de volta.

Recuperando mensagens mais antigas

Caso esteja utilizando o WhatsApp no Android e o método acima não foi o suficiente para recuperar a mensagem desejada, ainda existe um truque, que lhe permite recuperar backups mais antigos, caso eles estejam presentes no armazenamento interno do aparelho.

Para esta dica, entretanto, é sugerido usar o computador para realizar o processo. Embora seja simples, exige um pouco mais de conhecimento em informática. Mas vamos aos procedimentos:

1. Conecte o aparelho ao computador;

2. No armazenamento interno do celular, entre nas pastas “WhatsApp > Databases”;

3. Renomeie o arquivo “msgstore.db.crytp12” para “msgstore-ultimo.db.crytp12”;

4. Então, renomeie o backup desejado que deve estar como “msgstore-ANO-MÊS-DIA.db.crypt12” para “msgstore.db.crypt12”;

5. Agora, desinstale o WhatsApp da forma convencional no Android e reinstale-o.

6. Quando o WhatsApp for configurado novamente, ele interpretará que o arquivo que você renomeou como o backup mais recente e as mensagens apagadas serão restauradas a partir dele. Caso utilize o Google Drive, esse processo pode ser feito com os arquivos que estão nele.

Recuperando os arquivos de mídia

É muito comum entre um bate-papo e outro no trocador de mensagens, apagar arquivos como vídeos. Porém, ao menos no Android, eles continuam no armazenamento interno do aparelho e podem ser facilmente recuperados.

Nesse caso, a sugestão é novamente a utilização do computador para recuperá-los. Veja como proceder:

1. Conecte o seu celular com Android no computador;

2. Acesse o armazenamento interno dele pelo “Explorador de arquivos” e entre na pasta “WhatsApp > Media”;

3. Os arquivos de mídia do WhatsApp estarão separados por categoria.

4. Por fim, basta entrar na pasta desejada e localizar os arquivos que você deseja recuperar. Eles não irão voltar para dentro das conversas do WhatsApp por este método. Ainda assim, ao menos, eles não foram perdidos.

Exporte suas conversas

Para evitar problemas como acabamos de citar no texto acima, o WhatsApp também recomenda que você exporte periodicamente suas conversas importantes para você ter cópias delas fora do aplicativo. Assim, elas ficam imunes a deslizes acidentais.

Como salvar conversas do WhatsApp

No Android é permitido apenas exportar uma cópia do histórico de uma conversa individual ou de um grupo. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

1. Toque e segure na conversa individual ou grupo que você deseja salvar;

2. Selecione Enviar por e-mail;

3. Escolha se você deseja Anexar Mídia ou não;

4. Logo depois, uma tela aparecerá no seu aplicativo de e-mail com a conversa em *.txt anexada, além das mídias, se você escolheu anexá-las;

5. Informe um endereço de e-mail e toque em Enviar;

6. As mídias serão anexadas separadamente à mensagem, literalmente como um anexo do e-mail. O WhatsApp limita a exportação às 10 mil mensagens mais recentes se você anexar mídias. Caso contrário, serão salvas as 40 mil mensagens mais recentes. Os limites, segundo a empresa, existem devido ao tamanho máximo permitido no e-mail.

iOS

No iPhone, os passos são parecidos. Vamos as dicas:

1. Abra a conversa do WhatsApp que você deseja enviar;

2. Toque no nome do contato ou grupo na barra superior;

3. Role até o fim e selecione Exportar conversa;

4. Selecione “Anexar mídia” se quiser fotos, vídeos e áudios anexados ao e-mail.

5. Caso contrário, toque em Sem mídia;

6 . Selecione o aplicativo de e-mail que deseja enviar a conversa;

7. Ou toque em Mais para mais opções de envio;

8. Informe um endereço de e-mail e toque em Enviar;

9. Pronto! As conversas foram enviadas

Windows Phone

Se você usa o Windows Phone, os passos são mais simples ainda:

1. Abra a conversa ou grupo que você deseja exportar;

2. Toque em Mais (reticências) > Informações ou Informações do grupo;

3. Toque em Mais (reticências) > Enviar histórico por e-mail;

4. Está feito! Nessa plataforma, infelizmente, não é possível anexar arquivos de mídia. Se você usa o Windows Phone 8.1, seu histórico de mensagens será anexado no formato *.txt. Caso o seu celular seja Windows Phone 7 ou 8, o histórico será anexado ao corpo do e-mail.